お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。父の職業を明かした。好きなテレビ番組を尋ねられたジュニアは「絶対見るのは渡辺篤史さんの『たてもの探訪』」と、渡辺が日本全国の個性的な建築物を独自の目線でリポートするテレビ朝日系の長寿番組「渡辺篤史の建もの探訪」を挙げた。続けて「建物自体が凄い好きなの。うち、親父が設計士っ