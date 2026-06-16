長野県石油商業組合の吉田和生理事長（左）と面会する阿部守一知事＝16日午前、長野県庁長野県石油商業組合（長野市）北信支部によるガソリン価格カルテル事件を巡り、組合の吉田和生理事長が16日、阿部守一知事と県庁で面会し、再発防止に向けた改善計画を説明した。吉田氏は会談後、外部への発信強化で透明性を高め、北信支部を含む3支部で価格調整があったと指摘した第三者委員会の調査結果について、検証を進める考えを示し