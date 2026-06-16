長良川鉄道（岐阜県関市）は１５日、クラウドファンディング（ＣＦ）で集めた寄付金約２４４万円が、サイト運営会社から支払われていないと発表した。同鉄道は督促するとともに、法的措置も含め対応を検討するとしている。発表によると、ＣＦは３月に導入した新車両ナガラ６０３号のグッズ作製や式典関連費集めなどが目的。１５０万円の目標金額を昨年１０月１日〜１２月３０日に募集し、１９４人から２４４万３９０１円の寄付