「高松宮記念杯・Ｇ１」（１６日、岸和田）タレントの森脇梨々夏（２３）が来場。７Ｒ発売中に行われたトークショーに出演した。配信番組で競輪に触れたことはあるが、実際の競輪場には「初めて来ました」とニッコリ。「大好きなので、もっとイベントに出たいです。関西圏がいいですが、先ほど聞いて広島もいいらしいですね。ホテルが併設されているそうで、そのホテルに宿泊してから、イベントに出るなんて最高ですね」とＰ