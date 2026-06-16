阿寒摩周国立公園内にある阿寒湖畔温泉/Iain Masterton/Alamy Stock Photo（CNN）伊豆半島の黒根岩風呂は、太平洋から打ち寄せる波に手が届きそうな岩礁の上にある。ここ北川温泉は、小さな漁港の町。月曜の午後に欧米からの観光客を見かけるような場所ではない。だから温泉施設の浴場に入っていく外国人女性を見て、私は少し驚いた。女性は素早く周りを見てから、50℃をゆうに超える熱い湯の噴き出し口に直行した。そして迷わずお