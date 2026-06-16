「実年齢を聞いて驚いた」そんな人に共通しているのは、見た目だけではありません。実は、話し方も印象に大きく影響しています。40代・50代になると、メイクやファッションには気を配っていても、話し方までは意識していないことが少なくありません。若々しい印象の人は、日常の会話の中に共通した特徴があります。話すスピードが穏やか若々しい印象の人は、必要以上に早口になりません。もちろん会話のテンポは大切ですが、焦った