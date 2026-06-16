年齢とともに気になりやすい「背中や肩まわりのもたつき」。姿勢の崩れや筋肉の衰えによって、服の上からも丸く見えやすく、「なんだか太って見える…」という悩みにつながりがちです。そんな大人世代におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブレストストローク・ピラティス】。背中・肩・腕を同時に使うことで上半身をバランス良く引き締められ、後ろ姿や横からのシルエットまでスッキリ見える効果が期待できます。上半