「最近ちょっと疲れてる？」自分ではいつも通りにしているつもりなのに、そんな風に言われたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“相手の変化”に敏感になります。特に好きな相手には、普段との違いが自然と目に入るようになるのです。その違いは、日常の何気ない反応にかなり表れています。“いつもの状態”を覚えている男性は本命相手の普段の様子が自然と記憶に残っています。笑い方、話し方、返信のテンポなど日常を