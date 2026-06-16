以前と同じように生活しているのに、「なんだか疲れが残りやすくなった」と感じることはありませんか？40代以降は、仕事・家事・人間関係など、あらゆる場面での疲労が蓄積しやすくなります。それでも、十分な休息時間を取れていない人は少なくありません。疲れをため込まないためのヒントは、意外と日々の小さな習慣の中にあるもの。そこで今回は、40代・50代にこそ意識してほしい"お風呂の入り方"を紹介します。シャワーだけで済