「大きな悩みがあるわけじゃないのに疲れる」「気づくとイライラしたり、気持ちに余裕がなくなったりする」といった感覚はありませんか？ストレスは、特別な出来事だけで生まれるものではありません。小さな負担が積み重なることで、気づかないうちに大きくなっていくでしょう。一方で、同じような環境にいても、ストレスを溜め込みにくい人も。その差は“発散の仕方”より、“溜めない習慣”にあります。“我慢したまま”で終わら