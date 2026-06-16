２０２６年ミラノ・コルティナ五輪金メダルを獲得した男子スノーボードハーフパイプ戸塚優斗（２４＝ヨネックス戸塚）が結婚相手について語った。戸塚は１６日、母校の日本体育大学を訪問し、八木沢誠副学長らに五輪での活躍を報告。大学から報奨金や３月に受け取れていなかった学位記を授与された。９日に自身のインスタグラムで、五輪２大会出場の元スノーボード選手・今井胡桃との結婚を発表したばかり。この日は左手の薬