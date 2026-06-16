今までは名字やあだ名だったのに、急に名前で呼ぶようになった。会話の中で以前より名前を使う回数が増えた。そんな変化に気づいたことはありませんか？男性は、相手を特別に意識し始めると、呼び方や接し方にも変化が出ることがあります。距離を縮めたい気持ちがある名前で呼ぶことには、心理的な距離を近づける効果があります。そのため、気になる相手ほど名前を呼ぶハードルを越えようとする男性も少なくありません。「もっと親