回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は6月18日より、夏を先取りする期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を全国の店舗で開催している。かっぱ寿司『天然旬(とき)あじ』「天然旬(とき)あじ塩炙り」(各110円)初夏の訪れとともに気温が上がり、さっぱりとしたお寿司が恋しくなるこの時期に開催する「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」では、今まさに旬を迎えた「天然旬(とき)あじ」「天然旬(とき)あじ塩炙り」がいずれも破格の110