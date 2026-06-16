オランダのユニホームとは別の場所にサッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した一戦では、ユニホームにも注目が集まった。ユニホームのアディダスのロゴの上に、小さく文字が記されていた。「NETHERLANDS VS JAPAN」と対戦カードに加え、「14 JUNE 2026 DALLAS」と日付と会場も刻まれていた。一方、オランダ選手が