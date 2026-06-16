このたびハリウッドの殿堂入りを果たした元サッカー選手のデヴィッド・ベッカム。式典には不仲の長男を除く一家が勢ぞろいしたが、14歳の末っ子ハーパーが身に着けた大人びたピンクのシルクドレス姿が注目を集めている。【写真】大人びた魅力ピンクのシルクドレスをまとった14歳ハーパー現地時間6月12日、米カリフォルニア州で開催された記念式典。ベッカム一家をはじめ、デヴィッドと仲の良いトム・クルーズや、ヴィクトリ