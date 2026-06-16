７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１６日、都内でＡｍａｚｏｎ「プライムデー」記者発表会に出席し、ネットショッピングについて語った。７月１０〜１３日に行われるセール期間に向けたイベント。７人は同３日からテレビで放映される新ＣＭにも出演した。普段からＡｍａｚｏｎはよく利用するといい、ＫＯＨＡＲＵは「定期お得便で水を毎月送ってもらってます」と笑顔。「毎日大量に飲むので助かってます。お水以外にも化