７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が１６日、都内でＡｍａｚｏｎ「プライムデー」記者発表会に出席した。７月１０〜１３日に行われるセール期間に向けたイベント。７人は同３日からテレビで放映される新ＣＭにも出演し、撮影についてＭＡＨＩＮＡは「荷物が届くダンスのシーンがあるんですけど、楽しくなり過ぎちゃってスタッフさんから『控え目でお願いします』と何度も言われたくらい楽しい撮影でした」と振り返った。ＮＡ