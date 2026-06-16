サッカー北中米Ｗ杯を現地で取材している女優・影山優佳が、ユニホーム姿を披露した。試合をライブ配信している「ＤＡＺＮ」の現地レポーターを務める影山は、１６日までに自身のインスタグラムを更新し「大きな大きな意味のある勝ち点１」と題して投稿。森保ジャパンはオランダ戦を２―２で引き分け、現地で観戦した影山は「日本の修正力と諦めない心。語り出したら明日になってしまいそう。なによりも会場の日本サポーターの