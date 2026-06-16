女優・辺見えみりが14日、自身のインスタグラムを更新。13歳になった娘の誕生日パーティーについて投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】まるでイタリアンレストラン人気女優がエプロン姿で豪華メニュー 辺見は「娘13歳パーティー」と題し、メニューに思案していることが目に浮かぶような光景を明かした。エプロン姿でボトルを手にする写真を添えて、「唐揚げ作って、娘の好きなパスタ