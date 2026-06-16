香川県庁 香川県は工事中の安全管理が不適切だったため作業員が死亡、負傷したとして、県内の建設会社と電気工事会社あわせて3社を1カ月間の指名停止処分としました。 指名停止となったのは、観音寺市柞田町の高畠建設、東かがわ市水主の開発工務店、高松市木太町のA.S.Eプランニングです。 高畠建設は2026年2月、県が発注した用水路の工事現場で、重機を用いて敷鉄板の撤去作業を行っていた際、重機の運転者が操作を誤