トランプ大統領は7月19日のワールドカップ決勝に登場予定アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ワールドカップの表彰式において国際サッカー連盟（FIFA）が定めた主要なプロトコルを破る見込みとなっている。優勝チームによるトロフィー掲揚の輪に加わる許可を与えられているという。英ラジオ局「talkSPORT」は「潜在的に気まずい瞬間になる可能性がある」と言及しながらも、トランプ大統領が慣例を覆す可能性を伝えている。