１３日、黒竜江省の南甕河国家級自然保護区。（ドローンから、大興安嶺＝新華社配信／荘宇）【新華社ハルビン6月16日】中国黒竜江省の南甕河（なんおうが）国家級自然保護区で新緑が芽吹き、野生動物も活発に動き出した。自然保護区は大興安嶺地区東部の伊勒呼里山南麓に位置し、総面積は22万9523ヘクタールに及ぶ。ラムサール条約登録湿地で、生物多様性のホットスポットの一つでもある。１３日、黒竜江省の南甕河国家級自然