整備工場のない展示専門店も自動車大手が、人が集まる都市部やショッピングモールなどへの新型店の出店を通じ、新たな顧客層を開拓しようと動いている。店舗は車の紹介やブランドイメージの発信に欠かせない存在だけに、メーカー側の期待も大きい。（大竹弘晃、浮田梨奈）整備工場なし三菱自動車は今月、横浜市のＪＲ関内駅近くに、同社としては全国初の整備工場を併設しない販売特化型の小型店を開業した。三菱自が東京２３区