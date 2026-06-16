◇インターリーグドジャース4−3レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に勝利を収め、貯金を今季最多タイの19に戻した。デーブ・ロバーツ監督（54）は試合の流れを一気に引き戻したカイル・タッカー外野手（30）の活躍を称賛した。重苦しいムードを一振りで払った。タッカーは0―3の2回無死一、二塁、相手先発・マルティネスがフルカウントから投じた外角チェンジアッ