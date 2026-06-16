全日本漬物協同組合連合会（中園雅治会長＝中園久太郎商店社長）は5月29日、令和8年度通常総会を明治記念館（東京都港区）開き、令和7年度事業報告・決算、令和8年度事業計画・収支予算など全議案を原案通り承認した。総会では中東情勢を背景とした資材価格高騰や人手不足など厳しい経営環境への対応が主要テーマとなり、商品価値向上やDX推進による競争力強化の必要性が強調された。中園会長はあいさつで、「資材価格の上昇