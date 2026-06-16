シャープは、同社初となるスマートリング『からだメイト Ring』＜MH-R01＞を7月9日に発売する。指に日常的に装着することで各種バイタルデータを計測し、日々の健康管理をサポートする製品だ。 本機は、SOXAIのセンシング技術を活用して開発された。「加速度」「心拍」「血中酸素レベル用赤色／赤外線」「皮膚温度」の4つの高精度センサーを搭載し、各種バイタルデータや歩数を含む活動