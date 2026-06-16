話しかけると花が咲く音声AI搭載のインタラクティブ作品「Log Flower（ログフラワー）」が、6月17日より日本科学未来館1階「Tokyo Mirai Park」のテーマ展示「未来の1日」に出展されることが発表された。 （関連：【画像】開花のイメージ） 本作は、CAC identityが自社開発した音声感情解析AI「Empath」を搭載したデジタル植物作品。コネルが企画・制作したもので、空間の感情を栄養にして育つという設定