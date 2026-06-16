シャープは16日、Androidスマートフォンの新機種「AQUOS R11」と、同社初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」とスマートリング「からだメイト Ring」を発表した。 「AQUOS R11」は、NTTドコモとソフトバンクから発売される（12GB＋256GB）ほか、SIMフリーモデル（12GB＋512GB）も展開される。 同社ECサイトでの価格は、「AQUOS R11」が16万3900円（SIMフリーモデル）、「