タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんと銀座でランチやスイーツを楽しんだことを報告した。この日、堀は「お魚が食べたい！と昨日から言っておりました」と明かし「夫がランチはお魚を食べようか！？と言って連れてきてくれました」と報告。「銀座sixの中にある和食のお店。黒座椿亭」を訪れたことを明かした。続けて、自身は「サーモンとイクラ親子丼ご膳」を、尼子さんは「本日のお刺身海鮮丼ご膳