人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日に自身のアメブロを更新。両親や姉家族が新居を訪れ、開催したパーティでの感動的な出来事を明かした。この日、桃は「昨日はお姉ちゃん家族が初めて我が家に来てくれました」と報告。「前日の夜中まで韓国だったこともあり、なんの準備もできない時の救世主」と友人から大量の差し入れが届いたことを明かし「伊東から色々美味しいものを送って