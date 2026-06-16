山形市によりますと、きょう午前９時ごろ、山形市土坂の山林でクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】【地図あり】山形市の山林でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ 現場はテレビ塔前バス停から東におよそ１．３キロメートル地点ということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月16日（火曜）午前9時00分頃大字土坂地内の山林にてクマ1頭を目撃6月16日