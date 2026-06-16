シャープが16日に発表した新製品「からだメイト Watch」（直販価格5万9400円）は、食べたもの、つまり摂取したカロリーを自動的に測定してくれるという機能を備える。 からだメイト Watch はたして、どのような仕組みで摂取カロリーを測定しているのだろうか。 センサーは2種類 一見すると普通の時計にも見える「からだメイト Watch」は、その本体背面、つまり手首へ密着する面に2種類