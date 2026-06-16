演歌歌手の藤あや子が15日に自身のアメブロを更新。1ヶ月遅れの誕生日を祝うディナーを友人らと楽しんだことを報告した。この日、藤は「焼肉ディナー」と切り出し「1ヶ月遅れのバースデーディナー なつ美ちゃんが仕切ってくれました」と報告。「最高のお肉をいただきました」と豪華な料理の写真を公開した。続けて、お店の名物だという「トリュフすき焼き」の写真を披露し「そんなにーーーってくらい擦りたてトリュフを投入してく