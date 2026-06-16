去年７月、７０代の男性から現金６００万円をだまし取ったとして、本籍が北海道旭川市の男（５５）が、今月１０日に逮捕されました。山形県上山市の女性から現金をだまし取った疑いで去年１２月に逮捕されていた別の男の捜査を進めている中で、被害が明らかになりました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が北海道旭川市の、住居・職業ともに不詳の男（５５）です。 警察によりますと、男は去年７月、名前のわからない者らと共