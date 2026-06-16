お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が15日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんの所属するチームが大会で準優勝したことを報告した。この日、小原は「誠八がメダルをかけてもらっています」と銀メダルを授与されている誠八くんの写真を公開し「昨日の大会で誠八のチームが準優勝しました！」と報告。「チームメイトが一丸となって協力した結果だと思います！」とつづり、誠八くんについても「よく声を出してよく動いていま