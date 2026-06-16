中学校で「火垂るの墓」を無料上映。Netflixが、そんな夏を提案しています。Netflixは、スタジオジブリのアニメーション映画「火垂るの墓」を7月15日から日本国内で配信します。日本配信2年目を迎える今年は、感想文企画や中学校での上映支援も実施。作品をただ鑑賞するだけでなく、子どもたちが感じたことを言葉にし、考えを深める機会を提供する狙いがあります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■公開か