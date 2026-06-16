タレントの辻希美さんは6月15日、自身のInstagramを更新。「20年来の友達」に誕生日を祝ってもらったランチの様子を公開しました。【写真】辻希美、友人らからのお祝いランチ「20年来の友達」に囲まれたランチ辻さんは「今日は20年来の友達がlunchに誘ってくれて @konas_coffee で誕生日のお祝いをしてくれました なかなか会えないけど久しぶりな感じがなく、めーちゃ笑いエンドレスで話しまくりました」とつづり、7枚の写真を公開