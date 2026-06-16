太公望が待ちかたアユ漁が16日、解禁されました。石川県内の河川では、早朝から多くの人が、待ちに待ったアユ釣りを楽しんでいました。解禁初日の16日、金沢市内を流れる犀川には、朝早くから多くの釣り人が詰めかけていました。釣り人らによりますと、16日は例年より水位が低く釣果が心配されましたが、最大で20センチ近いアユが釣れたということです。◇釣り人…「毎年来ている。仕事の休みもらって」◇釣り人…「ちょっと細かい