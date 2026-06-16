旅先でかけられたその言葉は、人生で何度も思い出されるものになりました――。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…神奈川県在住の50代女性（投稿時）・Sさんの、育児中の体験談。＜Sさんからのおたより＞今から20年ほど前でしょうか。小学生と幼稚園生の娘を連れて、家族で伊豆に旅行に行きました。旅行といえど、小さい子供を連れており目が離せません。私は心から落ち着いてのんびり過ごすことは、