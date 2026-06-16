16日は北海道〜九州北部にかけて、日差しが届いて気温が上がっています。紫外線に関する豆知識とともに、これまでの一日の天気を振り返ります。■各地で気温急上昇関東でも真夏日16日(火)は高気圧に覆われて、北日本と東日本を中心に広い範囲で日差しが届いています。東京都心は3日ぶりによく晴れて、午後3時までに日照時間は9時間を超えました。10時間を超えると3日ぶりで、今月3回目となります。日差しの力で気温も各地でぐん