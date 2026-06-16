7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が16日、都内で行われたAmazon「プライムデー」記者発表会に登壇。MAHINAが、新CM「ワクワク広がる」篇の裏話を披露した。【CMカット】MAHINAが“楽しくなりすぎた”ダンスシーン新CMでは、ビッグセールの高揚感をダンスで表現したHANA。撮影を振り返ったMAHINAは「Amazonさんから荷物が届くのを待つダンスシーンがあったのですが、楽しくな