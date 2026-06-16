俳優のLINOAH（17）が、19日に自身初となるデジタル写真集『I AM LINOAH』を発売（講談社880円）をリリースする。、環境保護をテーマに掲げる「I AM LINOAH」プロジェクトの第二弾として制作されたアートピースで、売上の全額を環境保護団体へ寄付する。【写真集カット】未来への可能性を写真で表現まだ何者にもなっていない17歳。夢と現実の狭間で揺れながら、自分自身の存在と向き合う少女の儚さ、強さ、そして未来への可