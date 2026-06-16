俳優の杉浦太陽（４５）とタレントの辻希美（３８）夫妻が１６日、都内で行われたオーストラリア産牛肉促進活動イベント「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」のＰＲ発表会に出席した。５人の子育てに奔走する２人はアンバサダーに就任。昨年８月に出産した第５子次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻は、妊娠中の出来事を振り返り「私は５人出産して５人ともつわりがあった。上の子を育てながらつわりが