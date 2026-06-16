社会学者の古市憲寿氏が１４日、ＴＯＫＹＯＦＭ「日曜夜に、こっそり」で、お互いに対面で「好きじゃない」と言い合った著名人の名を挙げた。この日は、芸能人が嫌いな芸能人を言うことで騒動になったことを取り上げた。古市氏は、あのちゃんと鈴木紗理奈の騒動に「あんなにもめると思わなかった」と驚き、鈴木おさむ氏は「Ｘで『バラエティで嫌いな人を言うときは両者がいるときにしよう』って書いてバズッた」ものの、その