下半身コンディション不良で調整中の巨人・石塚裕惺内野手（20）が16日、ジャイアンツ球場で行われたライブBP（実戦形式の打撃練習）で離脱後で初めて打席に立った。山崎伊織投手（27）と2度対戦して、1打席目に左翼への柵越えを放ち「たまたまです。出力的なところは強く振れたりはしていた。あとは実戦を重ねていくだけかなと思います」とうなずいた。ここまでは故障班でリハビリを重ねていたが、この日に離脱後初めて3軍