吉本興業所属のお笑いコンビ、相席スタート山添寛（41）が16日、TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演。ゲストとして100週連続出演を果たした。進行の同局田村真子アナが山添をゲストで紹介すると画面にはスロットのCGが登場。回転を終えると「祝！山添寛100週連続ゲスト出演」の文字が躍った。田村アナは「2024年7月9日から毎週欠かさず寝坊もせず、真面目に毎週ラヴィット！のスタジオに通