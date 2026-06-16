元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが6月15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新し、肘の状態が悪化していることを報告しました。 【写真を見る】【 武藤敬司 】肘の悪化を報告「やはり奇形が進んでいる！」 診察室での注射写真やX線画像も公開武藤さんは「肘の調子が悪くて主治医の元へ」と書き出し、診察を受けたことを明かしました。その結果、「やはり奇形が進んでいる！」と記し、症状の進行が確認されたとのこと