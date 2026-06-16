兵庫県宝塚市で１５日夜、クマとみられる動物の目撃が２件相次いだ。県内では隣接する西宮市や神戸市北区でもこれまでにクマの目撃情報などがあり、各市が注意を呼びかけている。県警宝塚署によると、１５日午後９時頃、宝塚市川面長尾山の県道で、バイクで走行していた男性がクマとみられる動物を目撃。帰宅後に男性の家族が１１０番した。動物は体長約１メートルだったという。また約１時間後には、北約４・５キロの同市切