お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が16日までに更新されたYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演し、飲食店でのまさかの行為を明かす場面があったグルメコミュニティの仲間と一緒に飲食店へ向かうことが多いという渡部。「ピザ屋さんに行きたいってなったら、1人では食べられないじゃないですか。そういうときはメンバーを探して、一緒に食べるんです。