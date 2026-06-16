アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが１６日、東京・池袋のバンダイナムコグループの体験型リテール施設「バンダイナムコＣｒｏｓｓＳｔｏｒｅ東京」内のカプセルトイ専門店で行われた、ギネス世界記録挑戦ＰＲイベントに出席した。単一会場におけるカプセルトイ機の設置数世界一への挑戦で、これまでの３３３３面を大幅に上回る４０９６面を記録し見事に更新。メンバーも実際にカウントされるためにガシャポンを回